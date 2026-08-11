قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي يستهدف قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خروقات لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة في القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت شمال مدينة بيت لاهيا شمال غربي القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي المدينة.

وفي مدينة غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال شارع السكة في حي الشجاعية شرقي المدينة، كما طال القصف مناطق أخرى شرقي غزة.

وفي وسط القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم البريج، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار شرقي مدينة دير البلح.

أما جنوب القطاع، فأطلقت دبابات الاحتلال النار شمال شرقي وشرقي مدينة خان يونس، إضافة إلى إطلاق النار في منطقة مواصي مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاقية إنهاء الحرب العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والموقعة في الـ 10 من أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية.

ووفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة، فإن إجمالي حصيلة الشهداء والجرحى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025 الماضي، بلغ 1258 شهيدًا، و4145 إصابة.

وارتفعت الإحصائية التراكمية لعدد شهداء وجرحى العدوان العسكري وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة إلى 73 ألفًا و386 شهيدًا، إلى جانب 174 ألفًا و256 مصابًا بجروح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين