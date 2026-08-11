إصابة 6 مواطنين واعتقال 19 خلال اقتحامات للاحتلال في الضفة

أصيب ستة مواطنين، بينهم طفلان، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برقة شمال غرب نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 19 مواطنًا، بينهم طفل، خلال مداهمات واقتحامات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع ست إصابات، نتيجة اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على عدد من المواطنين خلال اقتحام البلدة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت برقة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتدي بالضرب على عدد منهم، ما أدى إلى إصابتهم برضوض في أنحاء متفرقة من أجسادهم.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنًا خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت أحياء في المدينة وعددًا من بلدات وقرى المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة جنين، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها، واعتقلت عددًا من المواطنين، عرف منهم: عبد الله صدقي زكارنة، وأحمد أبو شملة، وبراء وجدي حثناوي، ومحمد عبد الله بريكي، وأحمد حسام أبو طبيخ، وأحمد الشخشير، ومحمد عبد الرحيم.

وفي قرية كفيرت غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يوسف عرفات إغبارية، بعد مداهمة منزله، وذلك بعد عشرة أيام فقط من الإفراج عنه، عقب قضائه 28 شهرًا في سجون الاحتلال.

كما اعتقلت الشاب أيمن محمد عواد، بعد مداهمة منزله، ومنذر فراس غانم من قرية كفر قود غرب جنين.

وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عامر بشار أبو شملة، عقب مداهمة منزل ذويه وتخريب محتوياته.

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار اقتحامات قوات الاحتلال ومداهماتها اليومية لمدينة جنين وبلدات وقرى المحافظة، وما يرافقها من تفتيش للمنازل واحتجاز للمواطنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من مناطق مختلفة في المحافظة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: محمد وحيدة شطة، ومحمد فادي الأفندي، ويزن محمد قديح من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وعلي إسماعيل غياظة من بلدة نحالين غرب المحافظة، وقاسم أبو سرور من مخيم عايدة شمالًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات الخضر وتقوع والعبيدية ودار صلاح والشواورة وزعترة، وقرية الجبعة، دون أن يبلغ عن مداهمات لمنازل أو اعتقالات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وتمركزت في منطقة "طلعة الغانم" وعلى الشارع الرئيس، كما داهمت محلًا تجاريًا وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين عقب اقتحام المدينة من مدخلها الشرقي وانتشارها في حي كفر سابا.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هما عبادة عماد أبو خديجة، وأنيس سويلم، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال طفلًا من قرية بيت سيرا غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أحمد ثائر عطا الحاج (16 عامًا)، وهو من ذوي الإعاقة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون بعدد من الدوريات، وانتشرت في عدة أحياء، كما داهمت عددًا من منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين