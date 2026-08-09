"الشعبية" تحذر من خطوات شكلية تفرغ اتفاق غزة من مضمونه

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كاملًا، محذرة من اتخاذ خطوات جزئية أو شكلية تحت غطاء تنفيذ المرحلة الثانية من شأنها الالتفاف على الاتفاق وتفريغه من مضمونه.

واعتبرت الجبهة، في بيان الأحد، أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الرافضة لخارطة الطريق تؤكد استمرار الاحتلال في المناورة بهدف تعطيل تنفيذ الاتفاق والتنصل من استحقاقاته، بما يتيح مواصلة حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير بحق الفلسطينيين.

ودعت الوسطاء إلى الإيفاء بتعهداتهم وممارسة ضغط حقيقي على الولايات المتحدة لإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، كما طالبت بموقف عربي وإسلامي موحد وفاعل يحول دون تصفية القضية الفلسطينية وفرض وقائع وشروط جديدة على الأرض.

وحذرت من محاولات تسويق خطوات جزئية باعتبارها تنفيذًا للاتفاق أو للمرحلة الثانية، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى الالتفاف على الاتفاق وتكريس تقسيم قطاع غزة وتفكيكه، وإبقاء أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في مساحة لا تتجاوز ثلث القطاع.

وأكدت الجبهة أن المرونة التي أبدتها الأطراف الفلسطينية جاءت بهدف إنجاح الاتفاق ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، مشددة على أنها لا يمكن أن تتحول إلى مدخل لانتزاع مزيد من التنازلات، وأن تنفيذ الاتفاق يجب أن يستند إلى قاعدة التبادلية والالتزام المتبادل.

كما حذرت الجبهة مما وصفته بـ"تماهي ملادينوف مع المصالح السياسية لنتنياهو ومخططات الحكومة الإسرائيلية"، داعية إلى موقف عربي وإسلامي فاعل يتصدى لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم.

وشددت في ختام بيانها على ضرورة تحويل الضغوط السياسية والدبلوماسية إلى خطوات عملية تضمن تنفيذ الاتفاق، وتمنع الاحتلال من فرض ترتيبات أحادية أو وقائع جديدة على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين