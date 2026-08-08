43 ناديا يوافقون على بطولة "الألف شهيد" وسط مطالبات بالدعم الشامل

غزة/ مؤمن الكحلوت:

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن موافقة 43 ناديًا من قطاع غزة على المشاركة في بطولة "الألف شهيد" التنشيطية، المقرر انطلاقها خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة النشاط الرياضي إلى الملاعب رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وذكر مسؤول الدائرة الإعلامية بالاتحاد الفلسطيني مصطفى صيام أن الاتحاد سيعلن الأيام القليلة المقبلة عن بقية تفاصيل البطولة إلى جانب موعد إجراء القرعة وآلية المنافسات والملاعب التي ستستضيف المباريات.

وأوضح صيام أنه من المقرر أن تقام البطولة بنظام المجموعات على مستوى المحافظات، بحيث تخوض الأندية مبارياتها داخل محافظاتها، على أن يتأهل بطل كل محافظة إلى الأدوار النهائية، فيما سيتم تحديد الملاعب التي تستضيف اللقاءات في وقت لاحق.

وأكد أن الاتحاد سيقدم مساعدة مالية للأندية المشاركة للمساهمة في الإيفاء بالتزاماتها، إلى جانب توفير المستلزمات والأدوات الرياضية اللازمة لخوض المنافسات.

في المقابل، أثار الإعلان عن البطولة حالة من الجدل في أوساط عدد من لاعبي ومدربي كرة القدم في القطاع الذين طالبوا بأن تتزامن عودة النشاط الرياضي مع دعم مالي وإغاثي حقيقي للرياضيين، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها داخل مخيمات النزوح.

وعبّر عدد من اللاعبين والمدربين عن خشيتهم من أن تسبق إقامة المنافسات توفير الاحتياجات الأساسية للرياضيين، مؤكدين أن شريحة واسعة منهم فقدت مصادر دخلها ومنازلها وممتلكاتها جراء الحرب، وتواجه أوضاعًا إنسانية قاسية.

وطالب هؤلاء بضرورة تحسين الظروف المعيشية للرياضيين ودعم الأندية ضمن أولويات المرحلة، إلى جانب العمل على استعادة النشاط الرياضي، معتبرين أن كرة القدم تمثل متنفسًا مهمًا للقطاع، لكن استئنافها يحتاج إلى مقومات تضمن قدرة اللاعبين والأندية على المشاركة.