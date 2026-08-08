الاحتلال يواصل اعتداءاته وقصفه المدفعي جنوب لبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتداءاته في عدة مناطق جنوب لبنان، وذلك بعد يومين من اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وسط أحاديث عن “تقدم إيجابي”.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن “القصف المدفعي (الإسرائيلي) يتواصل منذ منتصف ليل الجمعة -السبت وحتى ساعات صباح اليوم، بشكل متقطع على أحراج ومرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا”، بقضاء النبطية.

وأضافت أن “القصف طال المنطقة الواقعة بين دوحة كفررمان وتلة الدبشة المشرفة على النبطية”.

وأشارت الوكالة إلى أن “مدفعية العدو الإسرائيلي قصفت محيط بلدة المنصوري (بقضاء صور) بعدد من القذائف، ما أدى إلى إصابة عدد من المنازل.

كما أفادت الوكالة بأن “الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو منخفض في أجواء القطاعين الأوسط والغربي”، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

يأتي ذلك بعد يومين من اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية ومشاركة وفدين من الجانبين، لبحث ملفات مرتبطة بتنفيذ “اتفاق الإطار”، وسط أحاديث عن “تقدم إيجابي”.

المصدر / وكالات