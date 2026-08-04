الإعلام الحكومي: 1252 شهيدًا في 4000 خرق لاتفاق وقف النار

أعلن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، توثيق أكثر من 4000 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت اعتداءات برية وجوية وبحرية، إضافة إلى استهداف مباشر للأحياء السكنية ومراكز الإيواء في القطاع.

وقال الثوابتة، في تصريحات صحفية، إن هذه الخروقات أسفرت، وفق المعطيات التي وثقها المكتب، عن استشهاد أكثر من 1252 فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، إلى جانب إصابة أكثر من 4120 شخصًا بجروح متفاوتة، ما زاد من الضغوط على المنظومة الصحية في غزة.

وأكد الثوابتة أن جيش الاحتلال يواصل، بحسب قوله، ارتكاب خروقات "ممنهجة وخطيرة" لاتفاق وقف إطلاق النار منذ لحظاته الأولى، معتبرًا أن هذه الانتهاكات تمثل تحديًا للقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية.

وأشار إلى أن الاعتداءات الموثقة شملت مختلف مناطق قطاع غزة، لافتًا إلى أن الأرقام المسجلة تعكس استمرار التدهور الإنساني وتفاقم معاناة السكان في ظل استمرار العمليات العسكرية.

ووصف مدير المكتب الإعلامي الحكومي هذه الخروقات بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ خطوات عملية تتجاوز بيانات الإدانة، والعمل على وقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما حمّل الثوابتة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تداعيات استمرار التصعيد، مؤكدًا أن ذلك لا يؤثر، وفق تعبيره، على صمود الشعب الفلسطيني وثباته.

المصدر / فلسطين أون لاين