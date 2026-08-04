الذهب يستقر وسط توترات الشرق الأوسط وترقب بيانات اقتصادية أمريكية

استقر الذهب اليوم الثلاثاء وسط متابعة المستثمرين للتصريحات المتضاربة بشأن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران وترقب سلسلة من تقارير الوظائف الأمريكية بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار ‌الفائدة الأمريكية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4055.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 4055.10 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا من أنها تمثل “فرصة أخيرة” لطهران لإبرام اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك.

وأدى الصراع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وأجج المخاوف من التضخم، الذي قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ضغوط الأسعار. وفي حين ينظر إلى الذهب تقليديا على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبا على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ويرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 65 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في أيلول/ سبتمبر، بعد أن قرر البنك الذي كان منقسما في آرائه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق بشأن السياسة النقدية.

وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إنه لا يزال متفائلا بأن ضغوط التضخم في طريقها إلى التراجع تدريجيا، ولكن ‌إذا لم يحدث ذلك فلن يتردد البنك المركزي الأمريكي في الرد برفع أسعار الفائدة.

ويشهد هذا الأسبوع صدور عدد ‌من التقارير المتعلقة بسوق العمل، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق الثلاثاء، وتقرير الوظائف غدا الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم ‌الجمعة.

وأظهرت بيانات الاثنين أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي ارتفع في تموز/ يوليو إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، على الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط يضع ضغوطا على سلاسل التوريد ويبقي تكاليف المدخلات مرتفعة.

ومن ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي الاثنين أنه سيشتري الذهب من المنتجين المحليين لتنويع مصادر إمداداته وزيادة احتياطياته من المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 58.24 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1633.88 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1262 دولارا.

المصدر / وكالات