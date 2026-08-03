"الصحة" تحذر: نقص الأدوية يضع حياة المرضى على حافة الخطر

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة ،الإثنين، من استمرار العجز الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن الحرمان الدوائي المتواصل يفاقم معاناة المرضى ويهدد حياة آلاف الحالات، لا سيما مرضى الأورام والأمراض المزمنة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن أدوية السرطان وأمراض الدم تتصدر قائمة العجز الدوائي بنسبة بلغت 61%، ما يعرّض حياة مرضى الأورام لخطر بالغ نتيجة توقف بروتوكولاتهم العلاجية وعدم انتظامها.

وأوضحت أن نسبة العجز في الأدوية وصلت إلى 47%، فيما بلغت نسبة النقص في المستهلكات الطبية 58%، بينما سجلت مواد الفحص المخبري عجزًا وصل إلى 85%، الأمر الذي ينذر بتوقف شبه كامل لعدد من الخدمات التشخيصية والعلاجية الأساسية.

وبيّنت الوزارة أن قطاعات صحية حيوية أخرى تعاني من نقص كبير في الاحتياجات الطبية، حيث بلغ العجز في أدوية صحة الأم والطفل 56%، وأدوية الرعاية الصحية الأولية 55%، وأدوية الكلى والغسيل الدموي 46%، وأدوية الصحة النفسية والأعصاب 35%، وأدوية الطوارئ والعناية المركزة 33%، فيما وصلت نسبة العجز في مستلزمات الجراحة إلى 39% ومستلزمات العظام إلى 47%.

وأشارت إلى أن النقص الحاد في مستلزمات الفحوصات الأساسية يؤثر بشكل مباشر على قدرة الطواقم الطبية على إنقاذ حياة المرضى والجرحى، موضحة أن العجز طال فحوصات مخبرية حيوية، من بينها فحوصات الدم الشامل (CBC)، وغازات الدم، والكيمياء السريرية، وهي فحوصات ضرورية لمتابعة الحالات الطارئة في أقسام العناية المركزة والعمليات.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها للمؤسسات الدولية والأممية والإنسانية بضرورة التدخل العاجل والفوري لإدخال الإمدادات الدوائية والمستهلكات الطبية ومواد الفحوصات المخبرية، محذرة من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين