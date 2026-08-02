بين بدر وأُحد

قد تبدو بدر وأُحد في نظر كثيرين معركتين من الماضي، لكن المتأمل في القرآن والسيرة يدرك أنهما تجاوزتا حدود الزمان والمكان، لتتحولا إلى نموذجين دائمين في حركة التاريخ. فهما لا ترويان قصة انتصار وهزيمة فحسب، وإنما تكشفان القوانين التي تحكم صعود الأمم وانكسارها. ومن هنا يمكن النظر إلى كثير من الحروب التي خاضها المسلمون عبر تاريخهم، بل وحتى ما يخوضونه اليوم، على أنها لا تخرج –في الغالب– عن أحد هذين النموذجين: إما حرب بدرية، وإما حرب أُحدية.

لقد مثلت بدر اكتمال شروط النصر. فلم يكن المسلمون يومها أكثر عددًا ولا أفضل تسليحًا، لكنهم امتلكوا ما هو أعظم من ذلك؛ وحدة الهدف، وثبات القيادة، وكمال الطاعة، وصدق الإيمان، والصبر على الشدائد، مع الثقة بوعد الله. غير أن هذه المعاني لم تكن بديلًا عن التخطيط، بل كانت أساسًا له. فقد سبق المعركة إعداد، واستطلاع، ومشاورة، واختيار دقيق لموقع القتال، حتى إن النبي ﷺ أخذ برأي الحباب بن المنذر في تغيير موقع الجيش والسيطرة على مصادر المياه، في مشهد يجسد مرونة القيادة وقدرتها على تطوير الخطة وفق معطيات الميدان. وهكذا لم يكن الإيمان في بدر انسحابًا من الأسباب، وإنما كان القوة التي تدفع إلى إتقانها. وهذه سنة لا تزال قائمة؛ فكلما تطورت أدوات الحرب وأساليبها، كان تطوير الاستراتيجية، وإعادة تقييم الخطط، والاستفادة من الخبرات، جزءًا من الوفاء بسنن الله في الكون. أما الجمود على الوسائل، أو خوض المعارك بعقلية الماضي، فليس من الثبات، بل قد يكون سببًا في الهزيمة، لأن السنن الإلهية لا تجامل من يهمل أسباب القوة.

أما أُحد، فهي المدرسة المقابلة؛ مدرسة الانكسار الذي يبدأ من الداخل قبل أن يظهر في الميدان. فقد بدأت المعركة تميل لصالح المسلمين، ثم وقع الخلل عندما غلب اجتهاد بعض الرماة على الأمر النبوي، فنزلوا من مواقعهم قبل اكتمال المهمة. ولم يكن ذلك مجرد خطأ فردي، بل كان انهيارًا في أحد أهم عناصر إدارة المعركة: الانضباط والالتزام بالخطة. ومن تلك الثغرة دخل خالد بن الوليد –وكان يومئذ في صفوف المشركين– ليقلب ميزان القتال. وهكذا تكشف أُحد أن الهزيمة لا تصنعها قوة العدو وحدها، بل تصنعها أيضًا الأخطاء الداخلية؛ ضعف الانضباط، والتنازع، وسوء تقدير الموقف، والاستعجال، وتقديم المكاسب القريبة على الأهداف الكبرى. ولذلك لم يركز القرآن في تفسير أحداث أُحد على قوة قريش، بقدر ما سلط الضوء على مواطن الخلل داخل الصف المسلم، وكأن الرسالة تقول إن إصلاح الداخل هو بداية إصلاح الخارج.

ولذلك فإن الحروب البدرية ليست تلك التي ينتصر فيها المسلمون فحسب، وإنما هي التي تستوفي شروط النصر: وضوح المقصد، ووحدة القيادة، والانضباط، والإعداد العلمي والعسكري، والقدرة على مراجعة الخطط وتطويرها، مع الصبر والتوكل على الله. وفي المقابل، فإن الحروب الأُحدية ليست كل حرب تنتهي بخسارة، بل هي التي تتسرب إليها أسباب الانكسار قبل أن تبدأ؛ انقسام الصف، واضطراب القيادة، والجمود في التفكير، أو تجاهل متغيرات الواقع، أو الإخلال بالخطة، أو ضعف الالتزام بها. ولا يعني هذا أن كل انتصار دليل على رضا الله، أو أن كل هزيمة عقوبة مباشرة؛ فالسنن الإلهية أعقد من هذه المعادلات المبسطة. فقد ينتصر الباطل مؤقتًا، ويبتلى أهل الحق بالرغم من استقامتهم، لحكم يعلمها الله. لكن القرآن يقدم بدر وأُحد باعتبارهما ميزانًا لفهم العلاقة بين البناء الداخلي للأمة وبين قدرتها على إدارة الصراع وفق السنن التي أودعها الله في الكون.

ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه الأمة على نفسها عند كل مواجهة ليس: كم نملك من السلاح؟ ولا: كم يبلغ عدد أعدائنا؟ وإنما: هل أعددنا أنفسنا إعداد بدر؟ وهل ندير معاركنا بعقل بدر؟ أم أننا نحمل في داخلنا بعض أسباب أُحد؟ إن بدر وأُحد ليستا ذكريين تاريخيتين، وإنما منهجان متجددان. فالنصر لا يولد يوم تبدأ المعركة، بل يولد قبلها في بناء الإنسان، وفي إعداد المؤسسات، وفي تطوير الخطط، وفي حسن قراءة الواقع، وفي وحدة القرار، ثم في الثقة بالله بعد استكمال الأسباب. وكذلك الهزيمة لا تبدأ عندما تتراجع الجيوش، بل عندما يتسلل الخلل إلى النفوس، أو تضطرب القيادة، أو تتوقف الأمة عن التعلم والتجديد.

ولهذا ستبقى بدر وأُحد قانونين متلازمين في حركة التاريخ: فبدر تعلمنا أن الإيمان يصنع الإرادة، وأن الاستراتيجية تحسن توجيه القوة، وأن الأخذ بالأسباب هو من صميم التوكل. أما أُحد فتعلمنا أن ثغرةً واحدة في الطاعة، أو في الخطة، أو في إدارة المعركة، قد تبدد ثمرة جهودٍ عظيمة. وبين هذين النموذجين تتحرك الأمم؛ فمن أراد نصر بدر، فعليه أن يبني شروط بدر كلها، لا بعضها.

المصدر / فلسطين أون لاين