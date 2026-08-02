فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

10 شهداء بينهم أطفال في مجازر إسرائيلية متواصلة بغزة

هل تلتزم (إسرائيل) باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟

مظاهرة في ستوكهولم تندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة

عودة 69 ألفا و500 مهاجر من سبتة إلى المغرب

لقاء بين قيادتي حماس والجهاد في القاهرة

اتفاق لنقل 750 ألف برميل نفط يوميا بين تركيا والعراق

الصحة: يوليو المنصرم الأعلى في عدد الشهداء منذ بداية العام

الاحتلال يجبر ثلاثة مواطنين على هدم منازلهم ذاتيا في بيت جالا

مؤسسة: الاحتلال يتعمد تقويض حياة المدنيين في غزة وضرب مقومات بقائهم

إصابة 3 شبان باعتداء للمستوطنين شمال شرق رام الله

أعلي من معدلها بـ4 درجات.. استمرار الأجواء شديدة الحرارة

02 اغسطس 2026 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #الأرصاد الجوية #درجات الحرارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة