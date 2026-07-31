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الحرب العالمية الأولى

147 ضحية منذ مطلع العام.. الجريمة تستفحل في الداخل المحتّل

31 يوليو 2026 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 قتل شاب في الثلاثينيات من عمره، وأصيب آخر بجروح وصفت بالطفيفة، فجر الجمعة، جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة كسيفة في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام إلى 147.

وأظهر توثيق من إحدى الكاميرات، إقدام عدد من الجناة على صدم مركبة بواسطة أخرى استقلوها ومحاولة محاصرتها، ثم أطلقوا النار نحوها.

وتشير المعطيات إلى أن معظم الضحايا سقطوا جراء حوادث إطلاق نار، فيما تتواصل الانتقادات الموجهة إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلية، على خلفية ما يوصف بالعجز عن كبح نشاط منظمات الجريمة، والإخفاق في كشف ملابسات العديد من جرائم القتل وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجريمة #الداخل المحتل #فلسطينو الـ48

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