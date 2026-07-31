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إصابة بالرصاص وآخرون بالاختناق باعتداءات الاحتلال على" الجنيد" غرب نابلس

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إصابة بالرصاص وآخرون بالاختناق باعتداءات الاحتلال على" الجنيد" غرب نابلس

31 يوليو 2026 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الجمعة، في بلدة الجنيد غرب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية بالهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن، وعشر إصابات بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال، خلال هجوم المستعمرين وقوات الاحتلال على الجنيد.

وقالت مصادر محلية إن عددا من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا بلدة الجنيد، وأطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل المواطنين.

وأضافت أن  المستوطنين اقتحموا مناطق العامرية ومحيطها غربا، وتل جنوب غرب نابلس. 

المصدر / فلسطين أون لاين
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