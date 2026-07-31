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الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين خلال اقتحامات في الضفة

31 يوليو 2026 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، 10 مواطنين، خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت محافظات نابلس وطولكرم وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء من المدينة، إلى جانب بلدتي تل جنوبًا وسالم شرقًا، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابًا.

وأسفرت الاقتحامات عن اعتقال سبعة مواطنين، هم: صهيب بشكار من منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس، والشقيقان جميل وأسامة عوض الله اشتية، وإبراهيم لطفي عواد من بلدة سالم، وموسى علي رمضان، وهادي جهاد هندي، ومحمد زياد اشتية من بلدة تل.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خالد محمد حمدان، خلال اقتحامها مخيم قدورة وسط مدينة رام الله، بعد مداهمة منزله.

كما داهمت قوات الاحتلال مقر اللجنة الشعبية في المخيم، وأطلقت قنابل الغاز السام في محيط مجمع فلسطين الطبي المحاذي له، قبل أن تقتحم حيي الماصيون وعين منجد في المدينة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مصطفى فايز سلامة، بعد مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرق المدينة وتفتيشه.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مراد ذياب البدن، عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه في منطقة واد شاهين وسط المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحامات #اعتقالات #الضفة الغربية

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