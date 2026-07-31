خروقات متواصلة.. قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف إسرائيلية في قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي وتنفيذ عمليات نسف للمنازل.

وسمع دوي انفجار في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال أعمال الحفريات وهدم المنازل في منطقتي حوش أبو حسين والطوابين بحي الشجاعية شرقي المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، أطلقت قوات الاحتلال النار من آلياتها العسكرية المتمركزة جنوب شرقي مدينة دير البلح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فتحت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بشكل متواصل ومكثف شمال شرقي المدينة، فيما أطلقت دبابات الاحتلال وابلاً من الرصاص شرقي خان يونس، وأصابت بعض الطلقات خيام النازحين في محيط منطقة النمساوي غربي المدينة.

كما تعرضت المناطق الشرقية من خان يونس لقصف مدفعي، بالتزامن مع قصف مماثل استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة، في إطار التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وكان 6 فلسطينيين، بينهم سيدة وطفلان، استشهدوا أمس، وأصيب أكثر من 25 مدنيًا آخرين بنيران وقصف قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إجمالي ضحايا خروقات الاحتلال منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قد بلغ 1214 شهيدًا و3977 إصابة، إضافة إلى انتشال 804 جثامين خلال الفترة ذاتها.

وأضافت الصحة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته في الـ 7 من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفًا و341 شهيدًا، إلى جانب 174 ألفًا و86 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين