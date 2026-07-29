شهيدان في غارات إسرائيلية على غزة

استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، بينهم أطفال، مساء الأربعاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس، بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال شنت غارتين متزامنتين؛ الأولى استهدفت منطقة المجايدة غربي مدينة خان يونس، فيما استهدفت الثانية محيط مسجد الكنز في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأكدت المصادر استشهاد المواطن محمد الأنقر جراء الغارة التي استهدفت مربع الكنز في حي الرمال، فيما أسفرت الغارة عن إصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال.

وفي خان يونس، استشهد المواطن عماد الأطرش إثر غارة جوية استهدفت خيمته شمال غربي المدينة، بينما أعلنت طواقم الدفاع المدني في رفح انتشال شهيد ومصاب من موقع استهداف قرب مفترق 5 غربي خان يونس، قبل نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة تل الذهب شمالي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بعد إطلاق النار باتجاه المواطنين.

وواصل جيش الاحتلال خروقاته الميدانية، حيث نفذ عملية نسف واسعة في محيط مدرسة أبو تمام شرقي بيت لاهيا، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة ونيران كثيفة من الآليات العسكرية شرقي بلدة جباليا.

وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي المدينة بعدد من القذائف، فيما واصلت الآليات العسكرية إطلاق النار بشكل مكثف باتجاه المناطق الشرقية للحي.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه بحر مدينة خان يونس، في حين شهدت مواصي مدينة رفح إطلاق نار كثيفًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافق مع عمليات تجريف واسعة، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيد الاعتداءات على مختلف مناطق قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين