إصابة برصاص الاحتلال وسط تصاعد خروقات الاحتلال في قطاع غزة

أصيب فلسطيني، الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار عبر عمليات نسف وإطلاق نار وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المواطنين في منطقة تل الذهب شمالي بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى إصابة فلسطيني.

وفي السياق، نفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة في محيط مدرسة أبو تمام شرقي بلدة بيت لاهيا، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في المنطقة، فيما تزامنت العملية مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي بلدة جباليا شمالي القطاع.

وفي مدينة غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي المدينة بعدد من القذائف، بينما واصلت الآليات العسكرية إطلاق النار بشكل مكثف باتجاه المناطق الشرقية من الحي.

وفي جنوب قطاع غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه بحر مدينة خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما شهدت مناطق مواصي مدينة رفح إطلاق نار مكثفًا من الآليات الإسرائيلية، تزامنًا مع عمليات تجريف واسعة نفذتها قوات الاحتلال في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين