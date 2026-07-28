وفد حماس يتوجه إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

يتوجه وفد التفاوض التابع لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال المباحثات المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في تصريح مقتضب، وصل نسخة عنه، إن الوفد سيجري لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب لقاءات مع الفصائل والقوى الفلسطينية، لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ جميع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الأخيرة في شرم الشيخ.

وأضافت أن المباحثات ستركز على الملفات الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يضمن استمرار التهدئة وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين