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استطلاع رأي: حرب إيران كانت أعقد مما توقعته إدارة ترامب

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استطلاع رأي: حرب إيران كانت أعقد مما توقعته إدارة ترامب

28 يوليو 2026 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف"، أن غالبية الأميركيين يعتقدون أن الحرب على إيران كانت أكثر صعوبة مما توقعته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب نتائج الاستطلاع، رأى ما يقارب 8 من كل 10 أميركيين أن الحرب جاءت أكثر تعقيدًا من تقديرات الإدارة الأميركية، فيما اعتبر أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين، وعددهم 2193 شخصًا، أن إدارة ترامب واجهت صعوبات أكبر في إدارة الصراع مقارنة بما كانت تتوقعه.

في المقابل، قال 20% من المشاركين إن الصراع سار "بسلاسة كما توقعت الإدارة"، بينما رأى 4% فقط أن الإدارة واجهت صعوبات أقل مما كان متوقعًا.

وفيما يتعلق بمستقبل الحرب، أظهرت نتائج الاستطلاع أن نحو ثلثي الأميركيين يؤيدون إنهاء الحرب فورًا، في حين يرى الثلث الآخر ضرورة مواصلة العمليات حتى يقدم النظام الإيراني مزيدًا من التنازلات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ترامب #حرب إيران #استطلاع أمريكي

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