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وصف ترامب بالساذج .. "بن غفير" يتباهى بتأثيره الكبير على "نتنياهو"

27 يوليو 2026 . الساعة 19:46 بتوقيت القدس
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"بن غفير" و"نتنياهو" و"ترامب"

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إنه كان له تأثير كبير على رئيس وزرائه المجرم بنيامين نتنياهو خلال العامين والنصف الماضيين، مضيفا أن نتنياهو نفّذ أمورا "لم يكن يجرؤ ولم يحلم بتنفيذها".

ووصف بن غفير، في مقابلة مع إذاعة "103 إف إم"، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه "ساذج للغاية" فيما يتعلق بالقضية الإيرانية.

وقال إنه لا مجال للدبلوماسية مع إيران، وإنه لا بد من استخدام القوة.

وسبق أن وصف بن غفير، في يناير/كانون الثاني الماضي، المبعوثَين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بأنهما "ساذجان".

وتابع: "كفى سذاجة كوشنر وويتكوف، إذا تم فتح معبر رفح (الحدودي بين غزة ومصر) فسيكون خطأ كبيرا ورسالة سيئة جدا".

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين:
#دونالد ترامب #بنيامين نتنياهو #إيتمار بن غفير

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