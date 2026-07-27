سرب نحل يوقف نهائي بطولة كرة القدم

متابعة/ فلسطين أون لاين:

شهد نهائي بطولة ولاية باهيا البرازيلية تحت 20 عامًا حادثة نادرة، بعدما توقفت المباراة عقب مرور 11 دقيقة فقط بسبب دخول سرب من النحل إلى أرضية الملعب.

واضطر اللاعبون وطاقم التحكيم إلى الانبطاح على أرض الملعب لتجنب التعرض للسعات، فيما انتشر النحل في أرجاء الملعب ووصل حتى إلى كاميرات النقل التلفزيوني، ما أجبر الحكم على إيقاف اللقاء مؤقتًا.

وتدخل عمال الملعب بتشغيل نظام الري، الأمر الذي ساهم في إبعاد السرب خلال نحو 10 دقائق، قبل أن تُستأنف المباراة بشكل طبيعي وتُستكمل حتى نهايتها دون تسجيل أي إصابات.

وتُعد الواقعة من أغرب الأسباب التي أدت إلى توقف مباراة كرة قدم، لتنضم إلى قائمة المواقف النادرة التي شهدتها الملاعب حول العالم، مثل اقتحام الجماهير أو انقطاع التيار الكهربائي أو سوء الأحوال الجوية، لكن توقف مباراة بسبب سرب من النحل يبقى من أكثرها غرابة.

المصدر / فلسطين أون لاين