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الاحتلال يوسع عملياته بالضفة ويعزز انتشاره على جبهات غزة ولبنان

25 يوليو 2026 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
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صورة من الأرشيف

أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر إلى قواته في الضفة الغربية بتوسيع نطاق العمليات الهجومية، بالتزامن مع تعزيز الإجراءات الأمنية على المستوطنات والطرق في المنطقة.

وأضافت الإذاعة أن الجيش ينشر حاليًا 26 كتيبة في الضفة الغربية، في إطار رفع مستوى الجاهزية الأمنية عقب تصاعد التوترات والعمليات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، قرر الجيش الإسرائيلي نشر ثماني كتائب على الجبهة الشمالية في لبنان، وخمس كتائب في قطاع غزة، إلى جانب القوات المنتشرة في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تعزيز انتشاره العسكري على مختلف الجبهات.

ويأتي هذا التصعيد العسكري في أعقاب مقتل ضابط وجندي إسرائيليين خلال أحداث شهدتها منطقة نابلس، تزامنًا مع اعتداءات واسعة نفذها مستوطنون ضد قرية تل وقرى مجاورة، أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين، بينهم شقيقان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة

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