سوندرز: مستقبل "أونروا" مهدد دون دعم دولي

أكد المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، كريستيان سوندرز، أن الوكالة تؤدي دورًا محوريًا يتجاوز الاستجابة الإنسانية الطارئة، ليشمل دعم التعافي وتعزيز الاستقرار والمساهمة في بناء مؤسسات فلسطينية قادرة، داعيًا إلى توفير دعم سياسي ومالي مستدام لضمان استمرار عملها.

وجاءت تصريحات سوندرز خلال مشاركته في مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل تنمية فلسطين (CEAPAD)، المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث شدد على أهمية الحفاظ على دور الوكالة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون.

وقال إن "أونروا" تمثل جسرًا يربط بين الإغاثة الإنسانية والتعافي، وبين إدارة الأزمات وتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن استمرار خدماتها يشكل ركيزة أساسية لتلبية احتياجات اللاجئين الحالية، وفي الوقت نفسه الإسهام في بناء مؤسسات فلسطينية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ودعا سوندرز الدول الأعضاء إلى حماية قدرة الوكالة على مواصلة أداء مهامها، والتصدي لما وصفه بـ"الروايات المضللة" التي تستهدف دورها، إلى جانب توفير دعم سياسي ومالي مستدام يكفل استمرار خدماتها الحيوية.

وأكد أن الاستثمار في "أونروا" لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الإنسانية الراهنة، بل يسهم في دعم التعافي، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين