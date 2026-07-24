رابط فحص نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2026 الدورة الأولى

محمد زقوت

تترقب الأسر الفلسطينية في كافة المحافظات لحظات حاسمة مع اقتراب موعد إعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026. تسعى وزارة التربية والتعليم العالي دائماً لتوفير خدمات إلكترونية مرنة تتيح للطلبة وأولياء الأمور معرفة النتائج بكل سهولة ويسر فور اعتمادها رسمياً.

موعد إعلان نتائج توجيهي 2026 في فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي رسمياً عن موعد إطلاق النتائج لتمكين الطلبة من معرفة درجاتهم بكل سهولة، وقد جاء التوقيت كالتالي:

* يوم الجمعة الموافق 24/07/2026.

* تمام الساعة التاسعة صباحاً (09:00 AM) بتوقيت القدس الشريف.

* الفئات المستهدفة: طلبة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، والطلبة الفلسطينيون في المدارس خارج الوطن.

اقرأ المزيد: رابط الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2026 في غزة عبر وزارة التربية والتعليم

القنوات والروابط الرسمية لنتائج امتحانات الثانوية العامة الدورة الأولى لعام 2026 الناقلة كالآتي:

لضمان الحصول على النتيجة بدقة ودون أي عناء، خصصت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع الجهات الداعمة عدة منصات رسمية للاستعلام برقم الجلوس:

* موقع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية: اضغط هـــنا

* البوابة الإلكترونية المعتمدة: اضغط هـــنا

* منصة الخدمات التعليمية: اضغط هـــنا

* تطبيق حكومتي للخدمات الحكومية الرقمية

* تطبيق شبكات الاتصال المحلية المعتمدة (أوريدو وجوال)

خطوات فحص نتائج الثانوية العامة 2026

* الدخول إلى أحد الروابط الرسمية المعتمدة المذكورة أعلاه.

* الانتقال مباشرة إلى قسم نتائج الثانوية العامة (التوجيهي 2026).

* إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة بدقة.

* إدخال السنة التعليمية.

* النقر على زر بحث أو عرض النتيجة لإظهار تفاصيل العلامات والمعدل العام.





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المصدر / فلسطين أون لاين