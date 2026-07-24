رابط فحص نتائج توجيهي في فلسطين 2026 الدورة الأولى

محمد زقوت

حالة من الترقب الشديد تعيشها العائلات الفلسطينية في مختلف المحافظات تزامناً مع الإعلان الرسمي عن روابط فحص نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026 (الدورة الأولى). وتحرص وزارة التربية والتعليم العالي على توفير منصات رقمية متعددة ومتطورة لتسهيل عملية الاستعلام على الطلبة وأولياء الأمور بكل سلاسة ودقة.

موعد إعلان نتائج توجيهي 2026 في فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي رسمياً عن موعد إطلاق النتائج لتمكين الطلبة من معرفة درجاتهم بكل سهولة، وقد جاء التوقيت كالتالي:

* يوم الجمعة الموافق 24/07/2026.

* تمام الساعة التاسعة صباحاً (09:00 AM) بتوقيت القدس الشريف.

* الفئات المستهدفة: طلبة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، والطلبة الفلسطينيون في المدارس خارج الوطن.

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الروابط والقنوات الرسمية للاستعلام عن نتائج توجيهي

خصصت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المختصة روابط مباشرة ومعتمدة لضمان سرعة وسهولة الوصول إلى النتيجة برقم الجلوس:

* الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية: اضغط هـــنا

* البوابة الإلكترونية المخصصة للنتائج: اضغط هـــنا

* الروابط الرديفة المعتمدة : اضغط هـــنا

* تطبيق حكومتي للخدمات الرقمية

خطوات فحص نتائج الثانوية العامة- توجيهي 2026

* الانتقال إلى الرابط المباشر لأحد المواقع الرسمية المعتمدة للوزارة.

* الدخول إلى تبويب "نتائج توجيهي 2026".

* إدخال رقم الجلوس بدقة في الخانة المخصصة لذلك.

* إدخال السنة التعليمية.

* النقر على خيار "بحث" أو "عرض النتيجة" لتظهر تفاصيل العلامات والمعدل العام فوراً.





كيف تعتقد أن التطور الرقمي في إعلان النتائج ساهم في تخفيف توتر يوم التوجيي على الطلاب وأهاليهم؟

المصدر / فلسطين أون لاين