فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حين يطلب الجريح النجدة ولا تأتي... إسعاف غزة يلفظ أنفاسه تحت وطأة الحرب

من بئر 19 إلى الغسيل الكلوي.. رحلة رجل سبعيني تجرّه دابة في غزة

الإنقاذ البحري بغزة يحظر السباحة في البحر ابتداءً من الجمعة

"هند رجب" تقدم شكوى جنائية في هولندا ضد إسرائيلي بتهم جرائم حرب في غزة

شاب فلسطيني ينقذ طفلة من الغرق في بركة مياه عادمة شمال قطاع غزة

عودة مشاهد الإبادة.. الاحتلال يخوض معركته الانتخابية بالنار في غزة

الجامعات الفلسطينية بين الرسالة والرسوم

غزة بين الفراغ الإداري وفخّ التقسيم

إصابات بخان يونس وإطلاق نار وقصف إسرائيلي في أنحاء متفرقة من بالقطاع

مسؤول بالديمقراطية: إطالة العدوان على مخيمات شمال الضفة يهدد بتمدده إلى مخيمات أخرى

الإنقاذ البحري بغزة يحظر السباحة في البحر ابتداءً من الجمعة

23 يوليو 2026 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
...
بحر غزة يزدحم بآلاف المصطافين هرباً من حرارة الجو (22).jpg

أعلنت وزارة الحكم المحلي – دائرة الإنقاذ البحري، بالتنسيق مع البلديات الساحلية، عن منع السباحة في البحر بشكل كامل، وذلك اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وحتى مساء يوم الإثنين الموافق 27 يوليو 2026.

وأوضحت الدائرة في تعميم هام وجهته إلى العموم، وطالعه "فلسطين أون لاين"، الخميس، أن هذا القرار يأتي نظراً لارتفاع الأمواج ونشاط شدة التيار المائي في البحر، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً وجسيماً على سلامة المواطنين والمصطافين.

ودعت دائرة الإنقاذ البحري جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام التام بتعليمات وإرشادات المنقذين المنشورين على الشواطئ وعدم المخاطرة بالنزول إلى المياه، مؤكدة أن طواقمها والجهات المختصة ستتابع الحالة الميدانية للشواطئ بشكل مستمر، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات طارئة في حينها.

photo_٢٠٢٦-٠٧-٢٣_٠٩-٥٣-٥٠.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#بحر غزة #سباحة #حظر السباحة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة