الإنقاذ البحري بغزة يحظر السباحة في البحر ابتداءً من الجمعة

أعلنت وزارة الحكم المحلي – دائرة الإنقاذ البحري، بالتنسيق مع البلديات الساحلية، عن منع السباحة في البحر بشكل كامل، وذلك اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وحتى مساء يوم الإثنين الموافق 27 يوليو 2026.

وأوضحت الدائرة في تعميم هام وجهته إلى العموم، وطالعه "فلسطين أون لاين"، الخميس، أن هذا القرار يأتي نظراً لارتفاع الأمواج ونشاط شدة التيار المائي في البحر، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً وجسيماً على سلامة المواطنين والمصطافين.

ودعت دائرة الإنقاذ البحري جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام التام بتعليمات وإرشادات المنقذين المنشورين على الشواطئ وعدم المخاطرة بالنزول إلى المياه، مؤكدة أن طواقمها والجهات المختصة ستتابع الحالة الميدانية للشواطئ بشكل مستمر، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات طارئة في حينها.





المصدر / فلسطين أون لاين