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بالفيديو والصور في "ذكرى خراب الهيكل".. أكثر من 2300 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

23 يوليو 2026 . الساعة 08:11 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون الأقصى في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل

اقتحم أكثر من 2300 مستوطن، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع إحياء ما يسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل"، في ظل استمرار تدفق مجموعات المستوطنين إلى المسجد، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على البلدة القديمة ومحيط الأقصى.

وأفادت محافظة القدس بأن شرطة الاحتلال رفعت عدد أفراد المجموعة الواحدة المسموح لها باقتحام المسجد إلى نحو 150 مستوطناً، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الاقتحامات، فيما تواصل جماعات "الهيكل" المتطرفة حشد أنصارها سعياً للوصول إلى خمسة آلاف مقتحم خلال اليوم.

وأضافت المحافظة أن قوات الاحتلال فرضت قيوداً مشددة على أبواب المسجد الأقصى، ومنعت أعداداً كبيرة من المصلين من دخوله، ولم تسمح سوى لعدد محدود جداً بأداء صلاة الفجر، قبل أن تعتدي على عدد من المواطنين والمصلين بالضرب.

وأشارت إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال في مختلف باحات المسجد، بالتزامن مع أداء المستوطنين طقوساً تلمودية، شملت ارتداء لفائف "التفلين"، وتنفيذ ما يعرف بـ"السجود الملحمي" عند باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد، إلى جانب ترديد الأناشيد والأدعية بصوت مرتفع.

وفي الوقت ذاته، احتشد مئات المستوطنين عند باب المغاربة بانتظار المشاركة في الاقتحامات، التي تتزامن مع المناسبة الدينية اليهودية المعروفة بـ"ذكرى خراب الهيكل"، والتي تشهد سنوياً تصعيداً في اقتحامات المسجد الأقصى ومحاولات جماعات "الهيكل" المتطرفة تكريس طقوس دينية داخل باحاته، وسط رفض فلسطيني وتحذيرات من تداعيات هذه الممارسات على الأوضاع في القدس.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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