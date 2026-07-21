أرقام وإحصائيات بارزة من كأس العالم 2026

شهدت بطولة كأس العالم 2026 العديد من الأرقام القياسية والإحصائيات اللافتة، التي عكست الأداء المميز لعدد من المنتخبات والنجوم المشاركين في البطولة.

وسجل لاعب الوسط الإسباني رودري رقمًا تاريخيًا بعدما أصبح أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم إكمالًا للتمريرات الصحيحة، بإجمالي 1343 تمريرة، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم البرازيلي دونغا.

وفي الإحصائيات الفردية، تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر فوزًا بالصراعات الثنائية خلال البطولة، بعدما حسم 60 صراعًا، وهو أعلى رقم بين جميع اللاعبين.

كما لفت المدافع الإسباني الشاب باو كوبارسي الأنظار بدقته الكبيرة في التعامل مع الكرة، إذ قام بـ552 محاولة للسيطرة على الكرة، بنسبة خطأ لم تتجاوز 0.7% طوال البطولة.

وعلى مستوى المنتخبات، دخل المنتخب الإسباني التاريخ بعدما أصبح أول منتخب يتوج بلقب كأس العالم بعدما استقبل هدفًا واحدًا فقط خلال مشواره في البطولة.

وفي الجانب الدفاعي، تقاسم كل من الفرنسي دايوت أوباميكانو والسويسري غرانيت تشاكا صدارة قائمة أكثر اللاعبين استعادةً للكرة، بواقع 44 استعادة لكل منهما.

في المقابل، سجل المنتخب الألماني أسوأ مشاركة له في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما أنهى البطولة في المركز الثالث والعشرين، وهو أدنى ترتيب يحققه منذ مشاركاته في المونديال.

المصدر / فلسطين أون لاين