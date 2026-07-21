الحارس "شوبير" يلفت أنظار مدرب ناد إسباني كبير

متابعة/ فلسطين أون لاين:

واصل مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، جذب اهتمام الأندية الأوروبية بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال منافسات كأس العالم 2026.

وبحسب مصادر، أبدى دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، إعجابه بالأداء الذي قدمه الحارس المصري، خاصة خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16، والتي شهدت حضوره من مدرجات ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا.

وأضافت المصادر أن المدرب الأرجنتيني استفسر عن مسيرة مصطفى شوبير والأندية التي لعب لها، إلى جانب موقفه التعاقدي مع الأهلي، بعد المستوى اللافت الذي ظهر به في البطولة.

وكان شوبير قد خطف الأنظار في مواجهة الأرجنتين، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي، إلى جانب عدة تدخلات حاسمة ساهمت في إبقاء منتخب مصر في أجواء اللقاء حتى الدقائق الأخيرة.

وفي سياق متصل، نفى خوسيه مانويل، المدير الرياضي لنادي فالنسيا، وجود أي مفاوضات رسمية مع الأهلي للتعاقد مع مصطفى شوبير، مؤكدًا أن النادي الإسباني لا يعلق على لاعبين ينتمون إلى أندية أخرى، ولا توجد أي عروض رسمية مقدمة لضم الحارس المصري حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين