بالأسماء.. الكشف عن أماكن احتجاز 14 أسيرًا من غزة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني تلقيهما ردودًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أماكن احتجاز 14 أسيرًا من قطاع غزة، في وقت أكدا فيه أن عددًا كبيرًا من معتقلي القطاع لا يزالون رهن جريمة الإخفاء القسري.

وأوضحت المؤسستان أن الأسرى الذين كُشف عن أماكن احتجازهم موزعون على عدة سجون ومراكز احتجاز إسرائيلية، أبرزها سجنا نفحة والنقب، إضافة إلى سجني نيتسان (الرملة) وجانوت.

وشددت هيئة الأسرى ونادي الأسير على أن استمرار امتناع سلطات الاحتلال عن الكشف عن مصير وأماكن احتجاز العديد من معتقلي غزة يمثل استمرارًا لجريمة الإخفاء القسري، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مطالبتين المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير جميع المعتقلين وضمان حمايتهم.

أسماء المعتقلين وأماكن احتجازهم:

مجدي سالم – سجن نفحة. عبد الرحمن رباح سليمان شلح – سجن نفحة. بلال عدنان أحمد أبو نوفل – سجن النقب. أكرم حسن علي قفة – سجن النقب. إبراهيم زهير محمد كفارنة – سجن نفحة. عبد العزيز سعيد عجل – سجن النقب. محمد ماجد كمال شمباري – سجن نفحة. طاهر محمد إسماعيل أبو عودة – سجن نفحة. يوسف النجار – سجن النقب. محمد إياد جلهوم – سجن نيتسان (الرملة). أحمد سمير علي الحوم – سجن جانوت. علي محمد قبلان – سجن النقب. صالح هاشم ألو عيش – سجن النقب. ياسر إبراهيم أقرع – سجن النقب.

المصدر / فلسطين أون لاين