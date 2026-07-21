غضب دولي من احتجاز الكوادر الطبية في غزة.. أطباء بلا حدود تدعو للإفراج عنهم

طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الصحيين الفلسطينيين الذين تحتجزهم "إسرائيل" في قطاع غزة، ووصفت احتجازهم بأنه "تعسفي"، معربة عن غضبها من الظروف القاسية التي قالت إن معظمهم يواجهونها "من دون مبرر أو سبب".

وقالت المنظمة، في بيان صدر اليوم، إن احتجاز طبيب الأطفال ومدير مستشفى كمال عدوان في غزة، حسام أبو صفية، منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، يندرج ضمن "نمط مقلق" من احتجاز واستهداف الكوادر الطبية في فلسطين.

وأضافت أن جرّاح العظام في صفوفها، محمد عبيد، لا يزال محتجزاً منذ أكثر من 600 يوم في ظروف صعبة ومن دون أي تواصل مع عائلته، بعد اعتقاله أثناء تأدية عمله في مستشفى كمال عدوان، مجددة دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وأكدت المنظمة أن "الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء معاملة الطواقم الطبية الفلسطينية أمر غير مقبول"، منتقدة ما وصفته بفشل قادة العالم، على مدى فترة طويلة، في إدانة الممارسات الإسرائيلية في فلسطين.

ودعت "أطباء بلا حدود" إلى الإفراج الفوري عن جميع العاملين الصحيين المحتجزين، وضمان حصولهم، إلى حين إطلاق سراحهم، على الرعاية الطبية اللازمة وظروف احتجاز تحفظ كرامتهم، مشيرة إلى مقتل 15 من موظفيها منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين