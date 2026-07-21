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73,293 شهيدًا منذ بدء العدوان و1,168 منذ وقف إطلاق النار

21 يوليو 2026 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 10 شهداء، بينهم 9 شهداء جدد وشهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 42 إصابة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الثلاثاء أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الظروف الميدانية.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 1,168 شهيدًا و3,798 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 802.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,293 شهيدًا و173,906 إصابات، وفق أحدث إحصائية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الصحة #العدوان #حرب الإبادة

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