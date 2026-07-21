إصابة 3 مواطنين واعتداءات واستفزازات للمستوطنين في الضفة

أصيب ثلاثة مواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء نفذه مستوطنون على بلدة رابا شرق جنين، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم واستفزازاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي رابا غسان بزور، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل المواطن ياسين حسن سيلاوي في المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة، واعتدت عليه وعلى اثنين من أبنائه بالضرب المبرح، كما حاولت سرقة أغنام من مزرعته.

وأضاف أن المستوطنين قدموا من البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي القرية في منطقة جبل السالمي، مشيرًا إلى أن بلدة رابا تتعرض لاعتداءات متواصلة، خاصة في المناطق القريبة من البؤرة الاستيطانية.

وفي الأغوار الشمالية، اقتحم مستوطنون خربة سمرا، بعد انطلاقهم من بؤرة استيطانية قريبة من خيام المواطنين، ونفذوا جولات استفزازية في التجمع.

وفي تجمع "المهدوش البدوي" شرق القدس المحتلة، أطلق مستوطنون أغنامهم بين مساكن المواطنين وحظائرهم، في سلوك استفزازي متكرر يستهدف التضييق على السكان البدو، بالتزامن مع مواصلة المستوطنين فرض قيود على رعاة الأغنام ومنعهم من الوصول إلى المراعي في المنطقة.

كما استولى مستوطنون على بئر مياه في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، وضخوا المياه منه باتجاه بؤرة استيطانية أقاموها مؤخرًا على أراضي المواطنين، في إطار سياسة التوسع والسيطرة على الأراضي ومصادر المياه في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين