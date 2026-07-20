الدفاع المدني يدعو المنظمة الدولية للحماية إلى تحرك عاجل لدعم فرقه ومعداته

وجّه الدفاع المدني في قطاع غزة رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية (ICDO) والدول الأعضاء، دعا فيها إلى تحرك عاجل لدعم قدرات طواقمه في ظل الظروف الاستثنائية التي يعمل فيها وسط الدمار الواسع والاستهداف المتكرر، ونقص المعدات والآليات ووسائل الحماية.

وذكر الدفاع المدني، في رسالته، اليوم الاثنين، أن طواقمه تواصل تنفيذ مهامها في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وإخماد الحرائق والاستجابة للغارات، وإنقاذ الأرواح، رغم المخاطر اليومية التي تهدد حياتهم.

وأشار إلى ارتقاء عدد من عناصره أثناء أداء واجبهم الإنساني، إضافة إلى تعرض مقراته وآلياته للتدمير، الأمر الذي أثر على قدرته في الاستجابة للكوارث الإنسانية.

وأكد أن أفراد الدفاع المدني يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن استهدافهم أو عرقلة عملهم يعد أمراً محظوراً، معرباً عن تطلعه إلى دور أكثر فاعلية من المنظمة الدولية للحماية المدنية في دعم جهاز الدفاع المدني، بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية التي قامت عليها المنظمة.

وطالب الدفاع المدني، المنظمة باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لدعم قدراته في غزة بالمعدات والآليات ووسائل الإنقاذ والإطفاء، والعمل على حماية طواقمه وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وإرسال بعثات مهنية لتقييم الاحتياجات الميدانية ووضع خطة عاجلة لإعادة تأهيل قدراته، إلى جانب حشد الدول الأعضاء لتقديم الدعم الفني واللوجستي والإنساني اللازم؛ لضمان استمرار خدمات الإنقاذ وحماية المدنيين.

وختم رسالته بالتأكيد أن: "صمت العالم أمام معاناة فرق الإنقاذ لا يهدد رجال الدفاع المدني وحدهم، بل يهدد حق المدنيين في الحصول على النجدة في أحلك الظروف"، مشدداً على أن أفراد الدفاع المدني في غزة "لا يطلبون امتيازات، بل يطالبون بحقهم في أداء رسالتهم الإنسانية بأمان، وبما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية".

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: