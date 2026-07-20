حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الإثنين، انتخاب خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً ليحيى السنوار، الذي استشهد في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 خلال اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، جنوبي قطاع غزة.

وكانت الحركة قد أعلنت منتصف مايو/آيار الماضي عن إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس جديد للحركة خلفا للسنوار، مؤكدةً أن الانتخابات لم تُحسم من الجولة الأولى، وبناء عليه ستُجرى جولة ثانية في وقت لاحق، وفق لوائح الحركة وأنظمتها.

وتعرَّض الحية لعملية اغتيال استهدفته وقيادات من حماس في العاصمة القطرية الدوحة، في شهر سبتمبر/ أيلول 2025؛ ما أدى لاستشهاد نجله همام، و3 مرافقين آخرين. وفقد الحية أيضاً نجله الرابع عزام في غارة استهدفته في حي الدرج بمدينة غزة في 7 مايو 2026.

وانتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن كتلة "التغيير والإصلاح" ممثلًا عن مدينة غزة، كما شغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.

وبرز الحية خلال الأشهر الماضية بصفته رئيسًا لوفد حماس في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي جرت بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.

المصدر / فلسطين أون لاين