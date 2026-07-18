"خلص راحت أمي.. راحت".. وداع مؤثر من طفلة لوالدتها بخان يونس

في مشهدٍ يجسد عمق المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، ودّعت الطفلة "أبو جزر" وشقيقتها والدتهما الشهيدة أماني أبو جزر، والتي ارتقت برصاصة إسرائيلية أمي الجمعة بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبدموعٍ لم تتوقف وصرخاتٍ هزت قلوب الحاضرين، وقفت الطفلتان تتشبثان بوالدهما المكلوم أمام بوابة مشرحة الموتى بمستشفى ناصر.

وبينما كانت الشقيقة الصغرى تبكي بحرقة في حضن والدها، أطلقت شقيقتها الكبرى كلماتٍ تحمل وجعاً يفوق عمرها الصغير، وهي تصرخ بحسرة: "راحت خلص راحت أمي.. الله يسهل عليك يمّا".

وفي لحظة يأسٍ وخوف من القصف المتواصل الذي يلاحق النازحين والسكان في كل مكان، عبّرت الطفلة عن قسوة الواقع قائلة: "انا تعبت.. متنا وما ضل لنا ناس".

واستشهدت المواطنة أماني أبو جزر (49 عاما) بعد إصابتها برصاصة إسرائيلية في خيمتها بمنطقة الكنيس بمواصي خان يونس.

ويأتي استشهاد المواطنة أبو جزر في إطار تصعيد الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق مختلفة منقطاع غزة، والتي طالت منازل وخيام المدنيين ومراكز إيواء.

وأعلنت وزارة الصحة استقبالها 19 شهيدا وعشرات الجرحى في أقل من 24 ساعة.

المصدر / فلسطين أون لاين