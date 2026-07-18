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3 شهداء وإصابات في غارة إسرائيلية شرق غزة

18 يوليو 2026 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين عند مفترق دولة في حي الزيتون، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق الخروقات المتواصلة، أطلقت قوات الاحتلال فجر اليوم نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعيتها المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع.

كما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة شمال شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، نيرانها بشكل متقطع تجاه المناطق الشرقية للمدينة خلال ساعات الفجر والصباح.

وكان 13 مواطنًا استشهدوا أمس في سلسلة غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من القطاع، كان معظمهم ضحايا مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق مشيعي شهيد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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