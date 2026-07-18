إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية بعد 7 ليالٍ من الغارات العنيفة

شنت إيران هجمات جديدة على قواعد عسكرية للولايات المتحدة في الخليج السبت، بعد سابع ليلة على التوالي من الغارات الأمريكية ‌التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، بما في ذلك البنية التحتية اللوجستية، مما أدى إلى تصعيد الحرب بعد أسبوع من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

كما استهدف الطرفان حركة الملاحة البحرية، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها تفرض حصارا بحريا، في حين قالت إيران إنها استهدفت السفن التي انتهكت قواعدها المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر المائي الحيوي لخمس إمدادات النفط العالمية.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة أمس الجمعة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، مما شكل ضغطا سياسيا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الذي يحاول فيه حزبه الجمهوري التمسك بالسلطة في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة أمس الجمعة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، مما شكل ضغطا سياسيا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ومساء الجمعة، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الليلة السابعة على التوالي من الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أنه قصف أهدافا عدة في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان على منصة اكس استهداف “مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت نقلا عن مسؤول محلي أن عدة صواريخ أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في مدينة جاسك بجنوب إيران. وقال المسؤول إن مياه الشرب انقطعت عن قرى في جاسك جراء الهجوم. وقالت الولايات المتحدة إن قواتها أعادت توجيه أربع سفن تجارية وعطلت إحداها وصعدت على متن أخرى لفرض حصارها البحري على إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن أربع سفن انتهكت قواعده المتعلقة بحركة الملاحة البحرية، وتم منعها من عبور المضيق في عملية مشتركة شملت صواريخ وطائرات مسيرة.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإيراني، السبت، أنه استهدف أهدافا عسكرية في الخليج والأردن رداً على الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة على أراضيه، بحسب ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن القوات الإيرانية استهدفت بالمسيّرات مستودع ذخيرة في العديري، ومباني ومستودعات ذخيرة في علي السالم، إضافة إلى عدد من جسور الاتصالات والجسور في الكويت.

وأفادت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري الإيراني باستهداف رصيف دعم الوقود للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمدي بالكويت.

وأعلنت تسنيم نقلا عن الحرس الثوري استهداف موقع لطائرات قتالية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين ردا على قصف أمريكي لأراضيه، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي.

وذكر المصدر نفسه أن طائرات إيرانية مسيّرة انقضاضية استهدفت حظائر الطائرات الأمريكية ومواقفها في قاعدة الشيخ عيسى الجوية، التي تُوصف بأنها “أحد أهم المراكز العملياتية واللوجستية للقوات الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة”.

في المقابل، أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدى لهجوم إيراني بطائرات مسيّرة، فيما أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد.

وفي منشور على "إكس"، قالت الخطوط الجوية الكويتية إنها أعادت جدولة معظم رحلات الطيران بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي اليوم السبت.

المصدر / وكالات