إصابة طفل واعتقال 8 مواطنين خلال اقتحامات للاحتلال بالضفة الغربية

أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقلت ثمانية مواطنين، خلال سلسلة اقتحامات نفذتها، فجر وصباح الخميس، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل واحتجاز مواطنين.

ففي بلدة بني نعيم شرق الخليل، أصيب طفل (16 عامًا) برصاص الاحتلال في الصدر، عقب اقتحام البلدة بعدد من الآليات العسكرية وإطلاق الرصاص الحي بكثافة تجاه منازل المواطنين ومركباتهم.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر الطفل إلى أحد المستشفيات، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في البلدة، وفتشتها وعاثت بمحتوياتها، واحتجزت عددًا من السكان خلال عملية الاقتحام.

اعتقالات من داخل المنازل

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مخيم عايدة شمال المدينة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم: جمعة ناهض الجوجو (44 عامًا)، وأحمد عادل حجاحرة (33 عامًا)، ورأفت رياض ملش (35 عامًا).

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين خلال اقتحامها قرى باقة الحطب وجينصافوط شرق المحافظة، وهم: نور برغوثي، وفهد برغوثي، وعبد الكريم بشير، وطاهر محمود السيف، ومحمود السيف، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية حجة شرق قلقيلية، ونصبت حاجزًا عسكريًا على مدخلها الرئيسي، وأوقفت المواطنين، ودققت في هوياتهم، وأخضعت عددًا منهم لتحقيقات ميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين