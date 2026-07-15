"الكنيست" يناقش تحويل 332 مليون شيكل لوزارة الاستيطان

أفادت "القناة 12" العبرية بأن لجنة المالية في كنيست الاحتلال الإسرائيلي بحثت، الأربعاء، طلبًا حكوميًا لتحويل نحو 200 مليون شيكل كإضافة إلى ميزانية وزارة الاستيطان، إلى جانب 132 مليون شيكل إضافية ضمن مخصصات الالتزام، بإجمالي 332 مليون شيكل، وذلك قبيل حل "الكنيست" ودخولها في العطلة البرلمانية.

ويأتي الطلب ضمن سلسلة من التعديلات على الموازنة الحكومية، وسط انتقادات من المعارضة التي تتهم الائتلاف الحاكم بالسعي إلى تمرير مخصصات مالية إضافية لصالح مشاريع الاستيطان في الأيام الأخيرة من عمر الدورة البرلمانية.

ويتزامن ذلك بعد أن أعلنت وسائل إعلام عبرية أن المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي "الكابينت" كان قد صادق، قبل نحو شهر، على تخصيص ميزانية تبلغ نحو 1.3 مليار شيكل لإنشاء مستوطنات وأحياء استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب القرار، ستُخصص الميزانية لأعمال إنشاء الأحياء السكنية داخل المستوطنات، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية وأعمال التطوير، في إطار خطة تهدف إلى تسريع التوسع الاستيطاني على الأرض، بالتوازي مع مواصلة إجراءات التخطيط والبناء.

كما تأتي هذه المخصصات استكمالًا لقرارات اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، شملت الدفع بمخططات استيطانية جديدة، وشق طرق تخدم المستوطنات، وتعزيز البنية الأمنية للمستوطنات المقامة في الضفة الغربية.

ويعكس توالي هذه القرارات توجهًا حكوميًا إسرائيليًا لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار الإدانات الدولية التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي، وتعتبرها عقبة أمام أي تسوية سياسية مستقبلية.

المصدر / فلسطين أون لاين