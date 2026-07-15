الصحة: 14 شهيداً خلال 24 يرفعون حصيلة الإبادة إلى 73,246 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 شهيداً جديداً، بالإضافة إلى شهيد آخر ارتقى متأثراً بجراحه، إلى جانب 18 مصاباً.

وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأوضحت أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,123 شهيداً، والإصابات 3,616 إصابة، في حين بلغت حالات الانتشال من تحت الأنقاض 800 حالة.

وبينت أن الحصيلة الإجمالية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023 قد ارتفعت لتصل إلى 73,246 شهيداً، و173,727 مصاباً بجروح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين