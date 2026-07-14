الاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى ويمنع دخول المصلين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أبواب المسجد الأقصى المبارك، بذريعة تنفيذ تدريبات عسكرية، بعد سماحها لمجموعات المستوطنين باقتحامه صباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى ومنعت الدخول إليه بذريعة تنفيذ تدريبات لعناصرها، دون الإعلان عن موعد إعادة فتحه.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى، ومنعت المصلين من دخوله.

بدورها، ذكرت المصادر أن “قوات الاحتلال أغلقت باب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى لمدة نصف ساعة، بالتزامن مع تنفيذ تدريبات داخل باحات المسجد الأقصى”.

وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت تشديدات وإجراءات مشددة على بقية أبواب المسجد، ما أعاق حركة دخول وخروج المصلين خلال فترة الإغلاق.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، حيث قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في تقرير الأحد، إن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى 26 مرة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وبحسب التقرير، اقتحم 4 آلاف و212 مستوطنا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، بحماية قوات إسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين