زوجة البرغوثي تحذر: حملة إسرائيلية تحريضية ضد الأسير القائد مروان

قالت فدوى البرغوثي زوجة القائد الوطني الأسير مروان البرغوثي، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أصدرت تقريرا تحريضيا جديدا يستهدفه، في محاولة متجددة للنيل منه.

وأوضحت البرغوثي، في تصريح، اليوم الاثنين، أن هذا التقرير التحريضي يتزامن مع الاتساع والزخم الكبير الذي تشهده الحملة الدولية "الحرية لمروان، الحرية لفلسطين"، وانضمام شخصيات وقيادات عالمية بارزة إليها، وسط تجاوب رسمي وجماهيري واسع حول العالم.

وكشفت أن أحد السجانين أطلق رصاصة مطاطية بشكل مباشر على ساق مروان البرغوثي، مما تسبب له بنزيف وإصابة مؤلمة، مشددة على أن هذا الاعتداء يأتي كحلقة جديدة ضمن مسلسل الاعتداءات الجسدية والتنكيل المتواصل بحقه داخل المعتقل.

ويقبع البرغوثي في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، بعد سنوات من المطاردة والإبعاد القسري، فيما أمضى فترات طويلة في العزل الانفرادي إلى جانب عدد من قادة الحركة الأسيرة.

والبرغوثي (66 عاما) عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، يقضى حاليا عامه الـ24 في سجون الاحتلال، ورفضت الاحتلال تكرارا الإفراج عنه ضمن صفقات تبادل الأسرى التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: