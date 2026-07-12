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التعليم تصدر إعلانًا مهمًا بخصوص نتائج التوجيهي

12 يوليو 2026 . الساعة 19:24 بتوقيت القدس
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تتوقع الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات مع بداية الأسبوع المقبل

أكد وزير التربية والتعليم العالي، أمجد برهم، الأحد، أن الوزارة لم تحدد حتى الآن موعداً نهائياً لإعلان نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2026.

وأوضح برهم أن طواقم الوزارة تتوقع الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات مع بداية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الفرق الفنية ستباشر فور انتهاء التصحيح مراحل الفرز، وإدخال العلامات، وتجهيز النتائج بصيغتها النهائية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على إنجاز جميع الإجراءات بأسرع وقت ممكن، معرباً عن أمله في استكمالها قريباً، بما يتيح إعلان النتائج وطمأنة الطلبة وعائلاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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