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الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم

10 يوليو 2026 . الساعة 17:28 بتوقيت القدس
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الجسر العائم في نهر الفرات

أعلنت وزارة الدفاع التركية استكمال إنشاء جسر عائم في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية.

وأوضحت الوزارة في منشور على منصة شركة "إكس"، اليوم الجمعة، أن قيادة لواء الهندسة في الجيش التركي أنشأت الجسر العائم بطول 240 مترا على نهر الفرات.

وأشارت إلى أن إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضا حلولا تسهل الحياة اليومية.

وأكدت أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور، سيتم افتتاح الجسر رسميا لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة.

وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور أثناء عملية إنشاء الجسر الذي من شأنه أن يسهم في ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

المصدر / دمشق/ فلسطين أون لاين:
#تركيا #دير الزور #سورية #الجسر العائم

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