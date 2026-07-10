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بلدية غزة تنفذ أعمال تسوية لجزء من شارع الرشيد

10 يوليو 2026 . الساعة 17:11 بتوقيت القدس
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جانب من أعمال التسوية

شرعت بلدية غزة بتنفيذ أعمال تسوية وتأهيل جزء من شارع الرشيد، بدءًا من تقاطع شارع (10) جنوبًا وحتى تقاطع شارع عون الشوا شمالًا، مرورًا شرقًا حتى تقاطع شارع القدس، وذلك بدعم من برنامج الأغذية العالمي (WFP).

وأوضح رئيس المجلس التنفيذي في البلدية، م. جمال عناية، أن الأعمال تشمل فرد طبقة من مخلفات المباني المدمرة لإعادة تأهيل الشارع وتحسين مستوى الحركة، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين والوصول إلى المناطق التي تعرضت لأضرار واسعة بفعل الحرب.

وأكد عناية أن البلدية تواصل جهودها رغم التحديات وشح الإمكانات، لتنفيذ تدخلات ميدانية تهدف إلى إعادة فتح الطرق وتحسين البنية التحتية، بما يخفف من معاناة المواطنين ويعزز انسيابية الحركة في المدينة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#بلدية غزة #شارع الرشيد

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