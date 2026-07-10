الأونروا: أكثر من نصف العائلات النازحة في غزة تعيش وسط مياه الصرف الصحي

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في مراكز الإيواء بقطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من نصف العائلات النازحة تعيش في ظروف تهدد حياتها مع انتشار مياه الصرف الصحي والبرك الملوثة.

وقالت الوكالة، في بيان، الجمعة، إن 52% من العائلات النازحة تقيم في مناطق تنتشر فيها مياه الصرف الصحي والبرك الراكدة بالقرب من مراكز الإيواء، الأمر الذي يزيد من مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة، في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الأساسية.

وأضافت أن 64% من الأسر أفادت بإصابة أطفالها بأمراض جلدية، نتيجة التلوث البيئي وتردي الأوضاع الصحية، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار تدهور خدمات المياه والصرف الصحي.

أزمة تتفاقم

وأكدت الأونروا أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم مع استمرار النزوح وتدهور البنية التحتية، مشددة على الحاجة الملحة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والوقود والإمدادات الطبية، لضمان استمرار الخدمات الأساسية والحد من انتشار الأمراض بين السكان.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في مراكز إيواء ومخيمات نزوح مؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، في ظل تضرر أو تدمير أجزاء واسعة من شبكات المياه والصرف الصحي والمنظومة الصحية.

وتواصل منظمات الأمم المتحدة التحذير من خطر انتشار الأمراض المعدية وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال، مع استمرار القيود على دخول الإمدادات الإنسانية وتفاقم الأزمة الصحية والبيئية في القطاع من قبل سلطات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين