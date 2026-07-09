النفط يرتفع والذهب يتراجع بفعل الضربات الأمريكية على إيران

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، عقب الضربات الأمريكية الجديدة التي استهدفت مواقع داخل إيران، في حين واصل الذهب تراجعه ليقترب من أدنى مستوياته خلال أسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 78 سنتًا، أو ما يعادل 1%، لتسجل 78.80 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 74 سنتًا، أو 1.01%، إلى 74.26 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا مكاسب تجاوزت دولارًا واحدًا في تعاملات ما بعد التسوية، أمس الأربعاء، بالتزامن مع بدء الجيش الأمريكي تنفيذ ضرباته ضد أهداف في إيران.

تراجع الذهب بنسبة 0.4%

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 4060.46 دولارًا للأوقية، لتظل قرب أدنى مستوى لها منذ مطلع يوليو، الذي سجلته في جلسة أمس.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.3% إلى 4069.80 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت أسعار الفضة بنسبة 0.9% إلى 57.77 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1591.13 دولارًا، وصعد البلاديوم بالنسبة ذاتها إلى 1223.95 دولارًا للأوقية.

المصدر / وكالات