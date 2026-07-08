استشهاد طفل متأثرًا بجراحه والاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

استشهد طفل، صباح الأربعاء، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة أمس، فيما واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن استشهاد الطفل رفع عدد شهداء القصف الذي استهدف المركبة في حي الصبرة إلى أربعة شهداء، مشيرًا إلى أن الطفل التحق بشقيقه الذي استشهد في الغارة ذاتها أمس.

وفي سياق الخروقات، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف جنوب شرقي مدينة غزة وشمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المنطقة، بالتزامن مع إطلاق الطيران المروحي نيرانه باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

وفي شمال قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المنطقة، وسط تحركات عسكرية متواصلة.

وفي المحافظة الوسطى، فتحت دبابات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم البريج نيرانها بشكل كثيف باتجاه المناطق الشرقية للمخيم

المصدر / فلسطين أون لاين