حماس: نسعى لاتفاق يوقف حرب الإبادة ويضمن الإغاثة وإعادة الإعمار

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأحد، أنها تعاملت بإيجابية ومسؤولية عالية خلال جولة المفاوضات الأخيرة مؤكداً أن الأمور تسير إلى الأمام.

وأوضح الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي، أن الحركة تسعى إلى التوصل لمقاربات بشأن جميع القضايا بما يضمن وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني والبدء بإغاثة حقيقية وإعادة إعمار جميع مناطق قطاع غزة.

وشدد على أنه لا تراجع عن مسار تسليم جميع ملفات إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية المستقلة.

وجدد قاسم الدعوة لجميع الأطراف للإسراع بإدخالها إلى أرض القطاع لتمكينها من أداء مهامها في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين