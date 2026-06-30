خروقات متواصلة: شهيدان و17 إصابة في قصف بخان يونس

استشهد مواطنان وأصيب 17، الثلاثاء، جراء قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف دراجة قرب مدينة أصداء شمالي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في استمرار لخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد كل من عادل عصفور، و عمر صباح، جراء قصف من طائرات الاحتلال استهدف دراجة نارية قرب مفترق أصداء، غربي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.





وفي وقت سابق، أفادت الخدمات الطبية بإصابة مواطن إثر قصف إسرائيلي استهدف سطح منزل يعود لعائلة لبد في شمال قطاع غزة.

وتأتي هذه الاستهدافات في ظل تواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر القصف المتكرر على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال نفذ ثلاث عمليات نسف لمنازل شمال شرقي خان يونس، في إطار استمرار عمليات التدمير التي تطال الأحياء السكنية في المدينة.

وفي مدينة غزة، فجّرت قوات الاحتلال روبوتًا مفخخًا محمّلًا بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين في حي التفاح شمال شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية وحدوث انفجارات متتالية شرقي حيي الشجاعية والتفاح.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محيط منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، كما استهدف منزلًا قرب محطة الخزندار في منطقة الكرامة شمال غربي المدينة، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط مفترق السنافور في حي التفاح شرقي غزة.

وفي شمالي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه منطقة العطاطرة والمناطق الشرقية من بلدة بيت لاهيا.

المصدر / فلسطين أون لاين